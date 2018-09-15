Глава МИД Чехии не согласился со словами Бабиша о сирийских сиротах

ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. Чехии по силам принять 50 детей, оставшихся после войны в Сирии без родителей, написал в субботу в соцсети Twitter вице-премьер и временно совмещающий посты глав МИД и МВД Ян Гамачек, реагируя на высказывание премьера Андрея Бабиша.

Ранее в субботу Бабиш в интервью пражской газете Právo заявил, что нужно прежде всего заботиться о своих, чешских сиротах, а не принимать сирийских, как это предложила евродепутат от республики Михаэла Шойдрова. По мнению Бабиша, солидарность с другими странами надо выражать направлением им финансовой и гуманитарной помощи, что Чехия ныне и делает, выделив с 2015 года на эти цели около 100 миллионов евро.

"На мой взгляд, нам как 10-миллионной стране по силам предложить новый дом 50 детям, которые во время войны в Сирии потеряли родителей", — написал глава МИД Гамачек.

Категорический отказ премьера принять в республике сирийских сирот вызвал волну возмущения среди чешских политиков.

"Думаю, что 50 сирийских детей точно найдут где-нибудь новый дом. Но мы подобным отношением говорим всему миру о своей бесчеловечности и добровольно идем к изоляции и презрению. К сожалению, весьма заслуженно", — написал в соцсети Twitter один из лидеров движения ТОР 09 Мирослав Калоусек. Подобным образом высказались еще ряд политиков, в основном от правых партий.

Чешский премьер давно известен своими антимиграционными высказываниями. В ходе недавних переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте и канцлером Германии Ангелой Меркель он поочередно заявил каждому из них, что Чехия не примет ни одного нелегального беженца.