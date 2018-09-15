Международную выставку в Дамаске посетили свыше полумиллиона человек

ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Организаторы Международной выставки в Дамаске были вынуждены в пятницу закрыть вход на нее после того, как число посетителей перевалило за полмиллиона человек.

Пробки на подъездах к выставочному городку в этот день стали особенно серьезными. "Число посетителей выставки в пятницу превысило 500 тысяч человек. Вход на выставку закрыт в связи с превышением нормы вместимости", — говорится в сообщении организаторов 60-й выставки, опубликованном телеканалом Ikhbariya

В результате на выезде с территории выставки образовалась пробка, в связи с чем организаторы также продлили время работы поезда до центра Дамаска. По их словам, он будет функционировать, пока не рассосется пробка.

Выставка закрывается в субботу.

Международная выставка в Дамаске открылась 6 сентября, в ней принимают участие представители 48 стран. В российской делегации мероприятие посещают представители 38 компаний. В Российско-сирийском деловом совете, который прошел в Дамаске с 7 по 10 сентября, приняли участие все без исключения делегаты от России.

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