Лавров и Маас обсудили ситуацию в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что обсудил на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе, а также возможное применение химоружия Дамаском.
"Мы говорили и о возможном применении химического оружия со стороны (президента Сирии Башара) Асада", — добавил он.
По словам Мааса, в Идлибе "есть необходимость наступления на террористические группы, которые перечислены в ООН, в этом мы едины", однако "право гражданского населения на безопасность должно быть гарантировано, иначе это грозит гуманитарной катастрофой".
"Мы рассчитываем, что они будут сейчас использованы, чтобы применение химического оружия было исключено при любых условиях", — добавил глава МИД ФРГ.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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