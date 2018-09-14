Лавров и Маас обсудили ситуацию в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что обсудил на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе, а также возможное применение химоружия Дамаском.

"В наших переговорах, которые прошли и продолжатся после мероприятия, мы, конечно, обсудили Сирию. В Идлибе в случае широкомасштабной военной операции со стороны режима катастрофические последствия грозят миллионам человек", — сказал Маас на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы говорили и о возможном применении химического оружия со стороны (президента Сирии Башара) Асада", — добавил он.

По словам Мааса, в Идлибе "есть необходимость наступления на террористические группы, которые перечислены в ООН, в этом мы едины", однако "право гражданского населения на безопасность должно быть гарантировано, иначе это грозит гуманитарной катастрофой".

Касаясь возможного применения химического оружия Дамаском, Маас подчеркнул, что у России есть возможности воздействия на сирийский режим.

"Мы рассчитываем, что они будут сейчас использованы, чтобы применение химического оружия было исключено при любых условиях", — добавил глава МИД ФРГ.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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