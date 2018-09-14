Берлин намерен противодействовать проведению операции в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. В Берлине собираются оказывать влияние с целью противодействия проведению широкомасштабной военной операции в Идлибе в связи с угрозой для гражданских лиц, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Берлине.

"Мы хотим повлиять на то, чтобы не было широкомасштабной военной операции,… которая может стоить жизни миллионам гражданских лиц", — сказал министр.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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