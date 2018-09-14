Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган 17 сентября обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Помимо усилий по организации локальных договоренностей с теми или иными группами, которые в идлибской зоне находятся, создается гуманитарный коридор для тех, кто желает оттуда выйти… И буквально в понедельник грядущий, через неделю, будет очередная встреча президента Путина и президента Эрдогана. Они обсуждали в Тегеране 7 сентября как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать какие-то риски для гражданского населения. Сейчас идет диалог по линии дипломатов и военных между нами и турками, и в следующий понедельник президенты будут рассматривать эту ситуацию", — сказал Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября.

Кроме этого, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут в понедельник переговоры, на которых обсудят проблему сирийского Идлиба.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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