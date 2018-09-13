Слуцкий сообщил, что российские депутаты намерены посетить Сирию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на заседании комитета была запланирована поездка депутатов в Сирию, где продолжается работа над новой конституцией страны.

"Начали первое после каникул заседание комитета по международным делам: обсуждаем планы работы на осеннюю сессию. В частности, нас ждёт поездка в Сирию. Коллеги из САР продолжают работу над новой Конституцией страны. При участии России удалось достичь компромисса между разными группами оппозиции", — написал он в Telegram.

Слуцкий выразил убежденность, что конституционный процесс необходимо переносить из Женевы в Дамаск, подчеркнув, что в этом вопросе велика роль парламентской дипломатии.