Италия зафиксировала снижение числа прибывающих в страну сирийских беженцев

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МВД Италии зафиксировало резкое снижение числа прибывающих в страну беженцев из Сирии, несмотря на сложности при ведении подсчета проживающих на Апеннинах сирийцев, сообщил представитель МИД России Николай Бурцев.

В среду состоялось совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии под руководством начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"В МВД Италии фиксируют резкое снижение числа прибывающих сирийцев. При этом руководство регионального офиса УВКБ ООН, курирующего Южную Европу, отмечает, что представляется затруднительным вести статистический учет проживающих на Апеннинах сирийцев: во-первых, в силу их активного перемещения внутри ЕС, во-вторых, в связи с возвращением части ранее въехавших в Италию переселенцев на родину", — сказал Бурцев.

Также представитель МИД РФ рассказал, что власти Турции содействуют возвращению сирийских беженцев на родину. На данный момент более 80 тысяч беженцев окончательно переехали из Турции на север Сирии.

Кроме того, по его словам, российские дипломаты в Ливане выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по отправке сирийцев на родину. Было подчеркнуто, что ключевое значение для роста числа желающих вернуться имеет решение об амнистии боевиков.

Как доложил представитель МИД, по данным властей Аргентины, с начала вооруженного конфликта в САР в страну прибыли порядка 1,5 тысячи сирийцев, около 500 из них — по линии программы "Сирия", действующей с 2014 года. Отмечается, что менее 2% переселенцев решили вернуться на родину. В целом, положение сирийских беженцев в Аргентине было охарактеризовано положительно.

"По свежим данным миграционной службы Республики Кипр, в настоящее время на Кипре официально зарегистрировано 5 899 мигрантов из Сирии. Причем в последнюю неделю наблюдается увеличение притока сирийских беженцев, преимущественно из провинции Идлиб и района Голанских высот", — добавил Бурцев.

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