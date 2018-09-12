Ушаков поедет в Стамбул на встречу по Сирии 14 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на полях Восточного экономического форума, что собирается принять участие во встрече представителей по Сирии, которая пройдет 14 сентября в Стамбуле.

"Я собираюсь, ряд экспертов тоже поедут", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли он 14 сентября на встречу.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что встреча представителей РФ, Турции, ФРГ и Франции по подготовке повестки четырехстороннего саммита лидеров этих стран по Сирии пройдет в Стамбуле 14 сентября.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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