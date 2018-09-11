Лаврентьев рассказал о согласовании состава конституционной комиссии Сирии

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Техническая комиссия будет создана для ускорения процесса согласования списка кандидатов в конституционную комиссию Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Руководствуясь указаниями наших руководителей ускорить процесс формирования комиссии, мы приняли консолидированное решение, что нам необходимо этот процесс ускорить. Для этого решили создать техническую группу экспертов, которая займётся рассмотрением всех этих вопросов, согласованием конкретных имён, фамилий, которые были бы приемлемы как для правительства, так и для оппозиции. Мы считаем, что очень важно соблюсти баланс интересов", — сказал Лаврентьев на брифинге в постпредстве РФ при ООН. Он добавил, что на встрече со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой был поднят вопрос о процедурных деталях.

"Рассмотрели в предварительном порядке вопрос о правилах голосования по принимаемым решениям, вопрос о председательстве в конституционном комитете и другие вопросы, связанные с функционированием данного органа. Каких-то окончательных решений принято не было", — сказал Лаврентьев.

"Мы решили доработать все эти вопросы на техническом уровне, с тем чтобы, будем надеяться, в ближайший месяц уже собраться ещё раз в Женеве, чтобы утвердить какие-то положения, которые будут приемлемы для всех сторон", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

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