Лаврентьев рассказал о согласовании состава конституционной комиссии Сирии

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Техническая комиссия будет создана для ускорения процесса согласования списка кандидатов в конституционную комиссию Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Рассмотрели в предварительном порядке вопрос о правилах голосования по принимаемым решениям, вопрос о председательстве в конституционном комитете и другие вопросы, связанные с функционированием данного органа. Каких-то окончательных решений принято не было", — сказал Лаврентьев.
"Мы решили доработать все эти вопросы на техническом уровне, с тем чтобы, будем надеяться, в ближайший месяц уже собраться ещё раз в Женеве, чтобы утвердить какие-то положения, которые будут приемлемы для всех сторон", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
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