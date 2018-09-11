Лаврентьев назвал интенсивными переговоры гарантов "Астаны" с Мистурой

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Переговоры стран-гарантов "Астаны" и спецпосланника ООН были интенсивными, проходили в разных форматах, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Вчера и сегодня у нас состоялись достаточно интенсивные переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой, с представителями трёх стран-гарантов: Ирана, Турции и России. Сюда мы прибыли по прямому указанию наших президентов во исполнение решений саммита руководителей трёх государств… в Тегеране. Указания ясные, чёткие: продолжить работу по продвижению политического процесса сирийского урегулирования и, соответственно, с задачей запуска работы конституционного комитета", — сказал он на брифинге в постпредстве РФ при ООН

"Наши консультации прошли на различных уровнях: и в двусторонних, и в трёхстороннем формате, и со Стаффаном де Мистурой, ну и, естественно, с представителями стран-гарантов", — отметил он.

"Сама работа подразумевает работу по нескольким направлениям: не только формирование конституционного комитета и формирование списков, чему было уделено пристальное внимание… Но и ещё были обсуждены процедурные вопросы, которые представляют немаловажный интерес, которые потом будут утверждаться в пакете мер, которые будут способствовать продвижению политического процесса", — добавил Лаврентьев.