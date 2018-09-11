Лаврентьев назвал интенсивными переговоры гарантов "Астаны" с Мистурой

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Переговоры стран-гарантов "Астаны" и спецпосланника ООН были интенсивными, проходили в разных форматах, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Вчера и сегодня у нас состоялись достаточно интенсивные переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой, с представителями трёх стран-гарантов: Ирана, Турции и России. Сюда мы прибыли по прямому указанию наших президентов во исполнение решений саммита руководителей трёх государств… в Тегеране. Указания ясные, чёткие: продолжить работу по продвижению политического процесса сирийского урегулирования и, соответственно, с задачей запуска работы конституционного комитета", — сказал он на брифинге в постпредстве РФ при ООН
"Сама работа подразумевает работу по нескольким направлениям: не только формирование конституционного комитета и формирование списков, чему было уделено пристальное внимание… Но и ещё были обсуждены процедурные вопросы, которые представляют немаловажный интерес, которые потом будут утверждаться в пакете мер, которые будут способствовать продвижению политического процесса", — добавил Лаврентьев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>