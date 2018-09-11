Депутат обвинил ИГ* в подготовке провокации в Идлибе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Постановочную провокацию с якобы применением сирийской армией "химоружия" готовят боевики и их западные союзники, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии во вторник сообщил, что по поступившей информации от жителей Идлиба, там начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия". Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-Эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

"Мы по-прежнему уверены в том, что именно террористы "Исламского государства"* готовят со своими западными спонсорами и западными союзниками постановочные кадры, обвинив при этом в последующем представителей правительственных сил Сирийской Арабской республики. Но данные сообщения, безусловно, требуют проверки", — сказал Швыткин РИА Новости.

При этом он отметил, что РФ для борьбы с попытками обвинить правительственные силы САР в химических атаках ведет необходимую работу, в частности, выносила этот вопрос в ООН и направляла соответствующие материалы в ОЗХО.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>