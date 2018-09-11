Депутат обвинил ИГ* в подготовке провокации в Идлибе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Постановочную провокацию с якобы применением сирийской армией "химоружия" готовят боевики и их западные союзники, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Мы по-прежнему уверены в том, что именно террористы "Исламского государства"* готовят со своими западными спонсорами и западными союзниками постановочные кадры, обвинив при этом в последующем представителей правительственных сил Сирийской Арабской республики. Но данные сообщения, безусловно, требуют проверки", — сказал Швыткин РИА Новости.
При этом он отметил, что РФ для борьбы с попытками обвинить правительственные силы САР в химических атаках ведет необходимую работу, в частности, выносила этот вопрос в ООН и направляла соответствующие материалы в ОЗХО.
*Запрещённая в России террористическая организация
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