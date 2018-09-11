Гаранты Астаны начали встречу со спецпосланником ООН по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Встреча стран-гарантов Астаны — России, Турции и Ирана — при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по созданию конституционной комиссии в САР началась утром во вторник в здании ООН в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Очередной раунд переговоров по Сирии начался накануне. Тогда гаранты и де Мистура провели в закрытом режиме ряд встреч. Россию на переговорах представляют замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии.

Как ранее заявлял де Мистура, нынешние встречи в Женеве — с представителями стран-гарантов астанинских соглашений и, позднее, государствами "малой группы" — крайне важны для возможности возрождения политического процесса по Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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