Данных о согласовании с Дамаском наступления на Идлиб нет, заявил Песков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле нет информации о том, согласовали ли Москва и Дамаск сроки наступления на сирийский Идлиб, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, есть ли по линии Кремля информация о том, согласована ли между высшим руководством России и Сирии дата начала наступления на провинцию Идлиб, Песков сказал: "Нет, нет такой информации".

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>