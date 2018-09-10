Данных о согласовании с Дамаском наступления на Идлиб нет, заявил Песков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле нет информации о том, согласовали ли Москва и Дамаск сроки наступления на сирийский Идлиб, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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