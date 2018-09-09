Франция вновь пригрозила ответить на применение химоружия в Сирии

ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Глава минобороны Франции Флоранс Парли вновь заявила, что в случае использования химического оружия в Сирии последует ответ, в том числе со стороны Парижа, об этом она сообщила в эфире радиостанции Europe 1.

"Несколько дней назад мы хотели предупредить режим и его союзников о недопустимости возможного применения химического оружия вновь, поскольку, к сожалению, мы знаем, что это оружие было использовано и может быть использовано снова, чтобы ускорить взятие Идлиба… Мы подтвердили, что как только будет пересечена красная линия, будет ответ, в частности, со стороны Франции", — сказал Парли.

Она отметила, что Франция опасается гуманитарной катастрофы в Идлибе. "И это, возможно, последний этап отвоевывания сирийских территорий (президентом Сирии) Башаром Асадом… Мы ожидаем, что взятие может быть очень жестоким. Поэтому Франция сделает все, чтобы помешать этой резне, которая произведет большой гуманитарный кризис", — добавила она.

Вместе с тем Парли подчеркнула, что ведется постоянная работа на дипломатическом уровне.

"Мы будем действовать на дипломатическом поле. Президент республики (Эммануэль Макрон — ред.) на протяжении нескольких месяцев не прекращает вести переговоры со всеми задействованными сторонами – Ираном, Россией, Турцией. Кроме того, мы действуем совместно с нашими партнерами в СБ ООН — с рядом стран, в частности европейских, которые так же, как и мы, хотят во что бы то ни стало избежать этой резни", — добавила она.

Ранее с подобным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, отметив, что Париж жестко ответит на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября 2017 года представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября прошлого года заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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