МИД опроверг сообщения о предложении России ввести военную полицию в Ливан

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД РФ опроверг данные СМИ о том, что российская сторона в ходе контактов с США якобы предлагала ввести контингент военной полиции в долину Бекаа в Ливане на границе с Сирией.

"В ряде арабоязычных СМИ, в частности в кувейтской газете "Аль-Анба", со ссылкой на некие американские источники появились сообщения, что на встрече секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, состоявшейся 23 августа в Женеве, с российской стороны было высказано предложение ввести контингент военной полиции в долину Бекаа для сопровождения сирийских беженцев при их возвращении на родину", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Такого рода инсинуации не соответствуют действительности. Рассматриваем подобный вброс, сделанный через кувейтские СМИ, в качестве очередной попытки дезинформировать читателей и навредить российским усилиям по обеспечению добровольного и безопасного возращения сирийских беженцев домой", — отметили в министерстве.

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