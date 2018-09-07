Роухани призвал продолжать взаимодействие стран-гарантов по Сирии

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Взаимодействие России, Ирана и Турции по Сирии должно быть продолжено до полной победы над терроризмом в этой стране и установления там мира, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

"Наше взаимодействие должно продолжаться до конца, до искоренения террористов, до установления демократии в Сирии, до возвращения беженцев, до установления мира", — сказал он на саммите РФ-Иран-Турция в Тегеране.

Роухани также выразил надежду, что следующий саммит стран-гарантов перемирия в Сирии проведут в России.

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