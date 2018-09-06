Российские военные зафиксировали обстрелы в сирийских провинциях

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал обстрелы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщил на брифинге руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кинсибба (трижды), Сленфа (дважды), Сараф, Сафсафа, Нахшееба, Айн-эль-Кантара, Джубб-эз-Зарур, Икко, Келлаз, Наби-Мате, позиций правительственных сил в районе населенного пункта Шиллиф провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри (трижды), Баллирмун (дважды), Хандрат, а также северо-западной окраины города Алеппо, позиций правительственных сил в районе горы Телль-Баззам в провинции Хама", — сказал генерал.

По его словам, зафиксированы два обстрела населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

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