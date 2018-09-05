Большая группа беженцев готова вернуться в Сирию из Ливана

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Готовится отправка большой группы сирийских беженцев на родину из Ливана, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Их численность может составить до семи тысяч человек", — уточнил он на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев, похвалив работу ливанских властей.

По словам генерала, из-за неконструктивной позиции "многих западных стран" "практически отсутствует финансирование мирового сообщества" этому процессу.

"Международные гуманитарные организации активно включились в работу по оказанию помощи сирийским беженцам, но вынуждены действовать с учетом мнений стран-доноров, которые стремятся использовать ситуацию с мигрантами для достижения собственных внутри- и внешнеполитических целей", — констатировал глава НЦУО.

По его словам, даже по самым скромным оценкам для содержания миллиона сирийских беженцев, находящихся в Европе, ежегодно тратится более 16 миллиардов долларов.

А для финансирования всего процесса возвращения 1,7 миллиона беженцев, готовых уже сейчас вернуться в Сирию, нужно за три года выделить лишь 12 миллиардов, заявил Мизинцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>