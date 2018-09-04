МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию, это недопустимо, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Израильские средства ПВО сбили во вторник самолет "Сухой" ВВС Сирии за вторжение в воздушное пространство страны, в Дамаске же утверждают, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.

"Это недопустимо, на всех уровнях надо принимать самые жёсткие требования о том, чтобы были прекращены все атаки на регулярные правительственные войска Сирии", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик подчеркнул, что внешнее вмешательство мешает борьбе с терроризмом.

"Все атаки сегодня против сирийской армии играют на руку террористам", — заключил он.