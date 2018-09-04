В МИД обратили внимание на количество оружия у террористов в Сирии и Ираке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Террористы в Сирии и Ираке получают централизованную поддержку оружием извне, заявил во вторник директор департамента МИД России по новым вызовам и угрозам Илья Рогачев.

"Террористы противостоят в регионе двум государствам — Сирии и Ираку, странам со средними по размеру армиями, которым помогает практически большая часть мира — это и ведомая США антиигиловская коалиция, и несколько государств, которые помогают вооруженным силам Сирии", — напомнил дипломат, выступая на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Как ни удивительно, у террористов хватает и оружия, чтобы противостоять такому количеству государств, и уж никто никогда не слышал, чтобы у них закончились боеприпасы, патроны", — обратил внимание Рогачев.

"Кто-то его закупил, кто-то дал на это деньги, кто-то его доставил в регион, переправил через границу Сирии, распределил по организациям уже внутри Сирии и Ирака… Совершенно очевидно, что ведение боевых действий в таких масштабах в течение такого длительного времени требует огромного количества продукции военного назначения", — продолжил он.

По словам дипломата, без организованных и централизованных поставок здесь "не обходится".

Рогачев добавил, что гораздо меньшую, но тем не менее значительную часть арсенала террористов в Сирии и Ираке составляет самодельное оружие. Отдельные его образцы, а также оружие, поставляемое террористическим группировкам иностранными государствами, были представлены участникам конференции утром во вторник на двух выставках в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Гости выставки смогли посмотреть на образцы стрелкового оружия кустарного производства, автомобили "смертников", усиленные бронелистами, минометы, сконструированные из доступных материалов и средств, в том числе канализационных труб, самодельные установки для производства боеприпасов с боевыми отравляющими веществами, самодельные дроны. На экспозиции также представлены винтовки времён Второй мировой войны, использовавшиеся боевиками в Сирии.

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