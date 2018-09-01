Эксперт прокомментировал попытку террористов прорваться к Пальмире

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что в районе Пальмиры произошло столкновение сирийских правительственных войск с боевиками.

Как заявил эксперт, теракты, планировавшиеся группировкой, могут быть связаны с "химической атакой", в которой США планируют обвинить правительственные войска.

"Но все прекрасно понимают, что, скорее всего, за химатакой будут стоять "Белые каски", которые фактически опять станут вбрасывать кадры в СМИ о том, что погибают мирные жители. Это делается для того, чтобы американцы нанесли ракетный удар по стратегическим объектам Сирии", — подчеркнул собеседник телеканала.

По его словам, Соединенные Штаты всеми силами пытаются взять на себя инициативу по урегулированию ситуации в Сирии.

"Сейчас, когда фактически военная операция вышла на финишную прямую, практически весь мир понимает, что ее эффективность — заслуга России, Ирана, Турции и правительственных войск Башара Асада. Но американцам нужно перехватить инициативу у России, и они будут делать для этого все", — отметил Гусев.

Провокации, связанные с ситуацией в районе Пальмиры и Идлиба, "могут произойти в самое ближайшее время", добавил эксперт.

"Но то, что за этим последует, будет в большей мере зависеть от позиции России и от ответственности американцев. И если они совсем безответственные, то их действия приведут к очередной эскалации в Сирии", — считает Гусев.

Ранее стало известно, что в субботу утром юго-восточнее Пальмиры произошло столкновение сирийских правительственных войск с террористами бандформирования "Восточные львы", попытавшимися прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики, двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и сейчас дают показания. Как рассказали террористы, группа собиралась провести серию атак в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил около 300 боевиков к городу, который они планировали захватить в течение недели. Один из террористов сообщил об участии инструкторов из США в подготовке группы к атаке. Оружие и боеприпасы также поставлялись с американской базы.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, остающимся под контролем незаконных вооруженных формирований. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

В последнее время обстановка в данном регионе стала более напряженной. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" планируют провокацию, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Как передает телеканал CNN, эксперты американских разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей для воздушных ударов в Сирии. В список попали объекты,якобы связанные с химоружием. Собеседники телеканала отметили, что, хотя окончательного решения не было принято, вооруженные силы страны "готовы дать очень быстрый ответ" в случае провокаций в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что Вашингтон активно обсуждает с Москвой предотвращение возможного использования химоружия в САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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