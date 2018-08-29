Коалиция США заявила, что не создает бесполетную зону в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявили, что не создают бесполетную зону в Сирии, но не исключили этого в будущем.
"Партнеры по коалиции в качестве необходимой части усилий по борьбе с ИГ* установили системы на северо-востоке Сирии, чтобы обеспечить жизненно важную защиту и целеуказание для авиации коалиции, поддерживающей миссию по разгрому ИГ*. Подобные системы направлены только на выполнение этой миссии и гарантируют обеспечение постоянной поддержки и безопасность этих международных усилий", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы коалиции.
В то же время он не стал говорить о планах коалиции в дальнейшем или о ее действиях в случае изменения оперативной обстановки в регионе.
"Мы не собираемся гадать о том, что (политическое и военное) руководство решит после завершения операции Roundup (проводится против ИГ* — ред.), но мы должны подчеркнуть, что мы организация, действующая, исходя из условий, сосредоточенная на окончательном поражении ИГ*", — сказал представитель коалиции.
По данным издания, Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых сирийских городах в северной части страны и создать бесполетную зону в этом районе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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