Коалиция США заявила, что не создает бесполетную зону в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявили, что не создают бесполетную зону в Сирии, но не исключили этого в будущем.

В пресс-службе коалиции РИА Новости заявили, что подобные сообщения в СМИ являются "смесью искажений и пропаганды".

"Партнеры по коалиции в качестве необходимой части усилий по борьбе с ИГ* установили системы на северо-востоке Сирии, чтобы обеспечить жизненно важную защиту и целеуказание для авиации коалиции, поддерживающей миссию по разгрому ИГ*. Подобные системы направлены только на выполнение этой миссии и гарантируют обеспечение постоянной поддержки и безопасность этих международных усилий", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы коалиции.

В то же время он не стал говорить о планах коалиции в дальнейшем или о ее действиях в случае изменения оперативной обстановки в регионе.

"Мы не собираемся гадать о том, что (политическое и военное) руководство решит после завершения операции Roundup (проводится против ИГ* — ред.), но мы должны подчеркнуть, что мы организация, действующая, исходя из условий, сосредоточенная на окончательном поражении ИГ*", — сказал представитель коалиции.

Во вторник турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера сообщило, что США завершили установку трех усовершенствованных радиолокационных систем в сирийских районах Таль Байдар, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррин, а также развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

По данным издания, Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых сирийских городах в северной части страны и создать бесполетную зону в этом районе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>