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Война в Сирии
Война в Сирии

В Минобороны рассказали о планах боевиков атаковать Хаму и Алеппо

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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкГосударственный флаг Сирийской Арабской Республики у православной церкви в старом христианском квартале города Алеппо. Архивное фотоГосударственный флаг Сирийской Арабской Республики у православной церкви в старом христианском квартале города Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Несколько тысяч вооруженных боевиков готовятся к наступлению на сирийские Хаму и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Американский эсминец. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
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"Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо", — заявил Цыганков.

По его словам, в населенном пункте Джиср Эш-Шугур под руководством представителей организации "Белые каски" активно проводятся так называемые тренировки по действиям "в условиях химического заражения". Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" доставили восемь емкостей с хлором в населенный пункт Халлюз. Там расположен склад "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами*".

Угроза со стороны боевиков

Командование радикальных группировок в Сирии открыто заявляет о подготовке наступления на правительственные силы и отказывается от любого диалога по политическому урегулированию конфликта, сообщил Цыганков.

"Командование формирований "Национальная армия освобождения" ("Хайат Тахрир Аш-Шам"*/"Джебхат Ан-Нусра"*), "Фронт национального освобождения" и "Фронт освобождения Сирии" открыто заявляет о подготовке к проведению наступательных действий против правительственных сил и отказе от любого диалога по политическому урегулированию конфликта", — сказал он.

Глава Центра по примирению также вновь подчеркнул, что центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Провокация в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает, что ближайшее время возможна грубая провокация в Сирии.

"Вполне вероятен сценарий, этот вариант с грубой провокацией с последующими ударами (по Сирии)", — подчеркнул он.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, в свою очередь, заявил, что в Сирии боевики готовят очередную провокацию с "применением химоружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США, Великобритании и Франции.

По его словам, провокация готовится в районе города Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб. Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра"*) уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, туда прибыла специальная группа боевиков, обучавшаяся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что эта провокация должна послужить поводом для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники.

Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на четыре источника, сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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