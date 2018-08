МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Директива Секретариата ООН по оказанию содействия Сирии разработана без решения СБ ООН и дает предписания, выходящие за рамки координации, заявили в четверг в МИД РФ.

"Речь идет о внутреннем ооновском документе "Параметры и принципы содействия Сирии со стороны ООН" (Parameters and Principles of UN Assistance in Syria), который, по нашим данным, был разработан еще в октябре 2017 года для использования агентствами и программами системы ООН. Этот документ разработан без участия государств-членов ООН, без соответствующего решения Совета Безопасности и при этом глубоко вторгается в политическую субстанцию, давая предписания, которые выходят за рамки вопросов простой координации действий между структурами ООН", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Отмечается, что в одном из предписаний директивы говориться, что "ООН будет готова оказывать содействие реконструкции САР только после достижения реального и инклюзивного политического перехода, о котором договорятся стороны путем переговоров".

"То есть, налицо попытка удержать ООН от работы по восстановлению в Сирии на нынешнем этапе, экстраполировать политический подход государств, выступающих за смену власти в этой стране, на программную деятельность ООН. В тексте директивы акцентируется, что тема восстановления должна обсуждаться в "других форматах". Ни слова нет о разминировании", — отметила Захарова.

"Рассчитываем, что Секретариат ООН пересмотрит келейные методы и перекосы в своей работе по Сирии, которая сегодня в свете набирающей силу тенденции возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц так нуждается в наращивании международной помощи в восстановлении в САР жизненно важных объектов инфраструктуры, системы образования и здравоохранения", — заявили в МИД РФ.

