В Сирии в результате обстрелов погиб военнослужащий

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще четверо ранены за прошедшие сутки во время обстрелов в провинциях Хама и Латакия, а также нескольких районах города Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Нахшебба, Джубб-Эль-Мгара, Икко, Акч-Баер, Кинсибба, Сафсафа в провинции Латакия, позиций правительственных войск в районе населенного пункта Карратин-Эль-Кебира провинции Хама, а также районов Маканис-Эд-Дувайри, Хан-Эль-Асаль, Халаб-Эль-Джадид города Алеппо.

"В ходе обстрелов погиб один и ранено четверо военнослужащих Сирийской Арабской Республики", — сообщают в Центре.

Кроме того, бывшими боевиками незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии за сутки сдана одна боевая машина пехоты, одна бронированная разведывательно-дозорная машина, один миномет, две самодельные пушки под баллоны, 20 баллонов с тринитротолуолом, 30 мин, а также 3 тонны боеприпасов различных типов и калибров.

Также представители российского Центра проверили наличие медикаментов и качества оказываемой медицинской помощи в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой оказана медицинская помощь четырем сирийцам и выдано детское питание, витамины, антибиотики, а также перевязочный материал. Всего российские военные врачи за сутки оказали медпомощь восьми сирийцам, в том числе четверым детям.

Как сообщают в Центре, в лагере беженцев Хирджилла провинции Риф Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выданы 600 комплектов одежды для детей и взрослых.