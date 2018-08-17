Боевики обстреляли две сирийские провинции и район города Алеппо

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал за сутки обстрелы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в районах города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Он отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, российские военные продолжают фиксировать нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кара-Джагез, Джубб-Эз-Зарур (дважды), Касталь-Эль-Бордж, Бшарфа, Келлаз, Икко (дважды), Айн-Эль-Кантара, Бариша, Джебб-Эз-Зарур, Мукатталь провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Хара (дважды), Туайль-Эль-Хлеб, Халеб-Эль-Джадид (дважды), Эз-Захра (дважды) города Алеппо, позиций правительственных войск в районах населенных пунктов Зеллакият и Телль-Эль-Мактаа провинции Хама", — сказал он.

Цыганков также сообщил, что бывшие боевики НВФ на юго-западе Сирии за сутки сдали самоходную артиллерийскую установку, девять пикапов (включая пять с установленными крупнокалиберными пулеметами), стрелковое оружие, а также более 800 килограммов различных боеприпасов.

За прошедшие сутки российские военные провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Хатла (провинция Дейр-Эз-Зор) и Джасим (провинция Дераа), в ходе которых жителям передано 1,3 тысячи продовольственных пакетов общим весом более 5,5 тонны, добавил представитель центра.