Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА. 17 авг — РИА Новости. Актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество обсудили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в Москве в пятницу, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе переговоров "были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции".
"Встреча прошла в конструктивном ключе", — заявили в Минобороны РФ.
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