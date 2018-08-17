Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА. 17 авг — РИА Новости. Актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество обсудили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в Москве в пятницу, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе переговоров "были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции".

"Встреча прошла в конструктивном ключе", — заявили в Минобороны РФ.

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