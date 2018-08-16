В Алеппо более 500 тысяч детей пойдут в школу в этом году

АЛЕППО (Сирия), 16 авг — РИА Новости. Более 500 тысяч школьников пойдут в школу в этом году в сирийской провинции Алеппо, сообщил журналистам в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.

"Скоро начинается новый учебный год. Для детей откроют свои двери 1350 школ в городе и окрестностях. Общее количество школьников составляет 500 тысяч человек", — сказал губернатор.

По его словам, тысяча студентов продолжит обучение в шести университетах, в том числе в государственном университете Алеппо.

"Несмотря на огромный ущерб, который нанесли боевики террористических организаций, в Алеппо проводится работа по восстановлению промышленного потенциала города и возвращение граждан к мирной жизни", — заключил губернатор.

Ранее стало известно, что после освобождения провинции от террористов туда вернулись около 1,2 миллиона сирийских беженцев. Как уточнял губернатор Хуссейн Диаб, в довоенное время в провинции проживали около 6 миллионов человек, в том числе 2 миллиона — в городе Алеппо. По его словам, сейчас в провинции проживает около 3 миллионов человек, ее восстановление проводится на средства, выделенные правительством Сирии, помощь оказывает только Россия.