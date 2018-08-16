В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 26 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 18, Алеппо — семь, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — пять, Хама — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс выдано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 226 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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