Центр по примирению в Сирии назвал число сданного боевиками оружия

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в сирийских провинциях Деръа и Эль-Кунейтра за сутки сдали одну БМП, шесть минометов и пулеметов, три ракеты и полтонны различных боеприпасов, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
Цыганков также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
"В течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в населенных пунктах Икко, Келлаз (дважды), Райсет-Рушу, Дахр Абу-Асад, Кинсибба, Сараф и Аин-Эль-Ашара провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Захра, Эль-Амара, Рашидин-5, Хара, Халеб Аль-Джадид (четыре раза) города Алеппо", — добавил он.
Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 185 сирийцам, в том числе 106 детям.
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