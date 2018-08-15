Центр по примирению в Сирии назвал число сданного боевиками оружия

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в сирийских провинциях Деръа и Эль-Кунейтра за сутки сдали одну БМП, шесть минометов и пулеметов, три ракеты и полтонны различных боеприпасов, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"При посредничестве российского Центра по примирению бывшие боевики незаконных вооруженных формирований в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра, принявшие решение о прекращении сопротивления, сдали правительственным войскам одну боевую машину пехоты (БМП), один мобильный медицинский пункт на базе автомобиля КАМАЗ, шесть минометов различных калибров, три противотанковых управляемых ракеты, шесть крупнокалиберных пулеметов, а также 0,5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию различных типов и калибров", — рассказал он.

Цыганков также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в населенных пунктах Икко, Келлаз (дважды), Райсет-Рушу, Дахр Абу-Асад, Кинсибба, Сараф и Аин-Эль-Ашара провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Захра, Эль-Амара, Рашидин-5, Хара, Халеб Аль-Джадид (четыре раза) города Алеппо", — добавил он.

Кроме того, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тель-Даман провинции Алеппо, в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны и 1 тонна хлеба.

Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 185 сирийцам, в том числе 106 детям.