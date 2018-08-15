В Сирии разработали стратегию обеспечения страны энергоресурсами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии разработало стратегию обеспечения страны энергетическими ресурсами на период до 2033 года, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

"В министерстве нефти и минеральных ресурсов разработана стратегия обеспечения страны энергетическими ресурсами на период до 2033 года", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил министр, многое делается для скорейшего запуска промышленности. Это позволит не только обеспечить потребности населения в товарах широкого потребления, но и создать новые рабочие места. По его словам, промышленная зона в квартале Аль-Калляса города Алеппо играет важную роль в текстильной промышленности.

"После освобождения этого района от терроризма возобновлена работа около 1 тысячи 300 цехов. При этом в целях повышения уровня занятости населения, включая возвращающихся беженцев и внутренне перемещенных лиц, государство выделило субсидии многим объектам текстильной промышленности", — сказал Махлюф.

Он сообщил, что подобные субсидии выделены кабельному заводу в районе Восточная Гута и на посуточную оплату труда сезонных рабочих на сельскохозяйственных плантациях в том же районе. В провинции Деръа после восстановления безопасности и стабильности возобновляется работа по строительству и ремонту дорог и мостов.

"Для проведения всех указанных восстановительных работ требуются не только строительные материалы, но и трудовые ресурсы. Только для ремонта и строительства дорог в провинции Деръа требуется около 300 рабочих инженерных специальностей", — сказал министр.

Он добавил, что подобное положение дел и в других отраслях. "Следовательно, опасения наших граждан, находящихся в вынужденной иммиграции, об отсутствии рабочих мест в Сирии не имеют оснований. Наоборот, мы ждем граждан всех специальностей", — отметил Махлюф.