Сирийский губернатор назвал причины, по которым беженцы боятся возвращаться

ЭР-РАСТАН (Сирия), 15 авг — РИА Новости. Сирийские беженцы боятся возвращаться в Пальмиру, пока рядом в Эт-Танфе находятся американские силы, а в пустыне есть несколько отрядов запрещенной в РФ группировки ИГ*, заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
По его словам, люди опасаются проникновения террористов. "Люди почувствуют себя в безопасности только тогда, когда американцы уйдут из Эт-Танфа и будет ликвидировано "Исламское государство"*, сирийский народ будет в полной безопасности", — добавил он.
*Запрещённая в России террористическая организация
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