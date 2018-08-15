Сирийский губернатор назвал причины, по которым беженцы боятся возвращаться

ЭР-РАСТАН (Сирия), 15 авг — РИА Новости. Сирийские беженцы боятся возвращаться в Пальмиру, пока рядом в Эт-Танфе находятся американские силы, а в пустыне есть несколько отрядов запрещенной в РФ группировки ИГ*, заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.

"Сейчас мало, кто вернулся, всего лишь 200 семей. Но мы надеемся, что эта цифра будет увеличиваться. Люди волнуются, они опасаются возвращаться в Пальмиру, а также в Сухну (40 километров севернее Пальмиры), из-за того, что они близко от Эт-Танфа — американской базы. Там американские войска, а также есть несколько отрядов "Исламского государства"*, которые крутятся по пустыне", — сказал губернатор.

По его словам, люди опасаются проникновения террористов. "Люди почувствуют себя в безопасности только тогда, когда американцы уйдут из Эт-Танфа и будет ликвидировано "Исламское государство"*, сирийский народ будет в полной безопасности", — добавил он.

*Запрещённая в России террористическая организация

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