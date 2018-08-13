ООН сообщила о 130 убитых в Сирии за минувшие выходные

ООН, 13 авг — РИА Новости. Более 130 взрослых и детей были убиты в ходе боевых действий на северо-западе Сирии, три медицинских учреждения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) попали под обстрелы, сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
По его словам, "вчера, по сообщениям, было убито по меньшей мере 59 человек, из них — 17 детей, когда в жилом доме недалеко от города Сармада в провинции Идлиб взорвалось хранилище оружия и боеприпасов".
Кроме того, Хак привел также данные ЮНИСЕФ, "что за последние 36 часов 28 детей были убиты в Идлибе и на западе Алеппо".
По сообщениям, власти приостановили всю деятельность школ в населенных пунктах Хан-Шайкун, Мааррат-Нуман и Кафр-Нобл в Идлибе.
"Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их обязанности защищать гражданских лиц и гражданские объекты, включая школы и медицинские учреждения и обеспечить безопасный, постоянный и беспрепятственный доступ всем нуждающимся в соответствии с международным гуманитарным правом", — заключил представитель пресс-офиса.
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