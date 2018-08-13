АММАН, 13 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Центральная улица лагеря беженцев "Заатари" на севере Иордании напоминает большой рынок, где можно купить практически все: жизнь в городке для беженцев явно отлажена, и люди чувствуют себя вполне комфортно. "Заатари" является самым большим лагерем беженцев в регионе, за годы существования он превратился в городок с населением в 80 тысяч человек, где есть школы, больницы и магазины.

Корреспондент РИА Новости посетил лагерь и узнал, насколько оптимистично граждане Сирии смотрят в будущее, настроены ли вернуться домой и что думают о мире на родине сирийцы, живущие в иорданской столице Аммане.

Образцово-показательный

Импровизированный городок рядом с сирийской границей в иорданской провинции Эль-Мафрак был построен в 2012 году. Он занимает площадь более пяти квадратных километров. До 2015 года население лагеря превышало 125 тысяч человек, подавляющее большинство из них были жителями южных сирийских провинций.

Позднее, около трех лет назад, иорданские власти и международные организации организовали на севере королевства еще два лагеря, чтобы уменьшить перенаселенность "Заатари".

"Это, можно сказать, образцовый лагерь для сирийских беженцев. Около 30 тысяч сирийцев были переселены в новые лагеря. Сейчас в "Заатари" проживает 80 тысяч беженцев. Территория поделена на 12 секторов, открыто 32 школы, практически в каждом секторе есть небольшой полевой госпиталь, налажена подача пресной воды и регулярно поставляется гуманитарная помощь", — знакомит с обстановкой в лагере представитель гуманитарной организации при ООН.

Помимо проживания беженцы получают в качестве помощи 20 иорданских фунтов на питание. Сумма для Иордании совсем маленькая — около 30 долларов. В лагере регулярно проводятся общественные мероприятия, где сирийцы могут работать за зарплату, но не более трех месяцев, так как вакансий значительно меньше числа желающих потрудиться.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак" © РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак"

Главное — безопасность

После беседы с представителем гуманитарной организации предстоит прогулка по лагерю в сопровождении офицера полиции. Знакомство с "Заатари" начинается с импровизированного рынка на центральной улице.

"Вы можете говорить с кем угодно и заходите, куда пожелаете. Здесь все в порядке с безопасностью", — рассказал офицер.

Первое, за что цепляется взгляд, это сами палатки. Разного размера коробки сделаны из обычных металлических щитов, к некоторым подведено электричество. Витрины многих торговых площадей стеклянные. Самый нарядный "павильон" демонстрирует женские праздничные платья. Напротив палатка с мобильными телефонами, напоминающая рынок электроники где-нибудь в Москве.

"Я бежал из Дераа сюда еще в начале войны. Мы с семьей тут уже семь лет. Магазин открыл около двух лет назад. Все хорошо, иорданское правительство, несмотря на свои проблемы, старается максимально обеспечить условия для жизни в лагере. Хочу ли я вернуться на родину? Конечно, хочу, там мой дом и земля. Но дом разрушила война, деревню только недавно взяла армия, какова обстановка, мы не знаем, нам пока никто не может гарантировать безопасность, а рисковать здоровьем семьи я не могу. Поэтому время покажет", — говорит хозяин "электронного рая" с устаревшими моделями мобильных устройств на витрине.

Напротив лавка со сладостями. Улыбчивый молодой человек с бородой и без усов протягивает кусочек пахлавы, бегло оглядывая гостей. Продавец попал в Иорданию вместе с родителями, когда ему было всего 11 лет.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак" © РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак"

"Я очень хочу побывать на родине. Но пока сотрудники UNHCR не могут нам подтвердить полную безопасность в Сирии. Во вторых, меня, скорее всего, заберут в армию, а мне надо работать, чтобы моя семья могла есть и пить", — говорит продавец Удей, уже не пытаясь улыбаться.

В Сирии с начала кризиса командование не объявляло мобилизацию, однако каждый сириец, достигший 18 лет, должен отдать долг родине. Часть молодежи, как Удей, рассеялась по миру, особенно в соседних с Сирией странах. В то же время многие сирийцы вернулись на родину, чтобы бороться с террористами. Те, кто был призван в начале кризиса, продолжают службу в боевых частях седьмой год.

Про лагерь "Заатари" ходило множество неподтвержденных слухов. Нередко ливанские и сирийские СМИ писали, что лагерь в Иордании является пристанищем для незаконных бандформирований и террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявляли, что боевики на юге Сирии нелегально пересекают границу и под видом беженцев лечатся в госпиталях лагеря. Сообщали и о членах организации "Белые каски", часть из которых якобы временно размещена в "Заатари". На месте найти подтверждения присутствия "Белых касок" или боевиков не оказалось возможным.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак" © РИА Новости / Михаил Алаеддин В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак"

Скорей домой

Пожилой мужчина — владелец магазина поношенной одежды настроен на возвращение более решительно, чем молодое поколение по соседству. В его семье 15 человек, сам он из Дераа. Многие дети родились в Иордании и никогда не были в Сирии, хотя их родной дом в часе езды от "Заатари".

"Мы готовы поехать хоть завтра. Здесь нас ничего не держит. Братья-иорданцы протянули нам руку помощи, можно сказать, разделили свой хлеб пополам. Но пора и честь знать. Поэтому как только нам гарантируют безопасность и будут созданы условия для возвращения, мы первые поедем домой", — говорит пожилой Мохаммед.

Юг Сирии объявлен полностью зачищенным от террористов около недели назад. Под контроль армии перешли три провинции – Дераа, Сувейда и Кунейтра. Большую часть населенных пунктов боевики сдали без боя, согласившись на примирение и амнистию.

Часть семей в пограничных городках, не дожидаясь политических решений, вернулись домой по нелегальным тропам через границу, которые раньше использовали контрабандисты. Многие сирийцы, проживающие в Аммане, тоже давно вернулись домой решать собственные дела.

Всего сейчас в Хашимитском королевстве около 1,5 миллиона беженцев из Сирии. Большая часть из них живет и работает в крупных городах. Уровень жизни сирийцев абсолютно разный. Часть граждан, такие как предприниматель Аднан Хаббаб, вернулись в Сирию, как только их районы оказались вне зоны боевых действий. Бежавший в Иорданию Хаббаб спустя семь лет заново открыл свою небольшую гостиницу в старом городе в Дамаске, которая в мирное время была одной из самых популярных среди туристов. Все эти годы исторический центр столицы подвергался минометному и ракетному обстрелу практически ежедневно.

Другая часть сирийцев из менее обеспеченных слоев берется за любую работу, чтобы заработать средства к существованию: кто-то готовит еду на заказ, кто-то копит деньги, чтобы из Иордании уехать дальше в Европу или на американский континент.

В Аммане удалось зайти в гости к депутату местного парламента Халеду Рамадану. Отец Рамадана сам беженец, он уехал из Палестины в конце сороковых годов, когда там шла война. В доме политика всё говорит о Палестине. Черно-белые фотографии на стенах рассказывают о далеком прошлом и недавнем массовом бегстве жителей палестинского лагеря беженцев "Ярмук" под Дамаском в 2015 году от террористов ИГ*.

"На сегодняшний день тысячи незарегистрированных граждан в Иордании пытаются легализоваться через международные организации, так как при возвращении на родину они хотят получить международные гарантии их безопасности и нормальных условий для жизни. Так как по данному вопросу ни Сирия, ни Иордания не могут нести ответственность самостоятельно. Мы говорим о возвращении порядка 2 миллионов граждан в разрушенные войной города и села, поэтому данный вопрос нуждается в масштабной логистической поддержке, а также в координации по вопросам безопасности", — рассказывает Рамадан детали сложившейся ситуации с беженцами из Сирии.

По его словам, если раньше жители и власти Иордании опасались, что под видом беженцев на территорию страны проникнут радикалы и сторонники террористов, то сейчас этого пытается избежать руководство Сирии.

Депутат охотно делится мыслями о переменах в регионе в ближайшем будущем, то рисуя оптимистичную картину, то сгущая краски и допуская, что регион может ждать новая война, а процесс возвращения сирийских беженцев займет годы.

* Террористические организации, запрещенные в России

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