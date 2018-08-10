Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора дали высокую оценку проведенной в июле совместной операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", — говорится в сообщении.

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