Лавров и глава МИД Турции обсудят ситуацию в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу график предстоящий контактов на высшем уровне, вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, и двусторонние экономические отношения, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Основное внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", — сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, министры обсудят дальнейшее развитие торгово-экономических связей. В частности, как указала Захарова, главы ведомств коснутся вопросов строительства газопровода "Турецкий поток", сооружения АЭС "Аккую".

"Конечно, будет рассмотрен предстоящий график контактов на различных уровнях", — отметила Захарова.

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