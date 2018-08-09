Представители России и Сирии провели очередное заседание по беженцам

ДАМАСК (Сирия), 9 авг — РИА Новости. Очередное совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского ЦПРРБ по вопросам возвращения сирийских беженцев состоялось в четверг в Дамаске.
Он отметил, что важнейшей задачей работы является восстановление в Сирии гражданской инфраструктуры, в том числе социально-значимых объектов. Генерал-майор Цыганков подчеркнул, что благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления идет достаточно высокими темпами.
"Конкретные результаты видны уже сегодня. Активно восстанавливаются дороги, мосты, объекты водоснабжения, электрические сети, медицинские и образовательные учреждения, хлебопекарни, жилые дома", — добавил он.
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