В МИД рассказали о работе с ООН и ЕС по возвращению сирийских беженцев

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские дипломаты проводят работу по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев, в том числе в постпредствах ООН и Евросоюзе, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.
По словам представителя МИД, 2 августа в Дамаске состоялась встреча представителя посольства России с заместителем министра иностранных дел Сирии Айманом Сусаном.
"Ему была представлена схема взаимодействия сирийской стороны с российским Межведомственным штабом по возвращению беженцев. По словам сирийского дипломата, разработка такой схемы потребует определенного времени для ее согласования с руководством САР. Наше предложение о предоставлении сирийской стороной ежедневных отчетов о проделанной работе принято к рассмотрению", — сообщил он.
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