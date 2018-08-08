В МИД рассказали о работе с ООН и ЕС по возвращению сирийских беженцев

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские дипломаты проводят работу по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев, в том числе в постпредствах ООН и Евросоюзе, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Российскими дипломатическими учреждениями, в том числе в постоянных представительствах России при ООН и Евросоюзе, проводится работа по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания", — сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По словам представителя МИД, 2 августа в Дамаске состоялась встреча представителя посольства России с заместителем министра иностранных дел Сирии Айманом Сусаном.

"Ему была представлена схема взаимодействия сирийской стороны с российским Межведомственным штабом по возвращению беженцев. По словам сирийского дипломата, разработка такой схемы потребует определенного времени для ее согласования с руководством САР. Наше предложение о предоставлении сирийской стороной ежедневных отчетов о проделанной работе принято к рассмотрению", — сообщил он.