В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — три. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенный пункт Сайда провинции Деръа выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. В населенный пункт Абу-Рубейс провинции Хама выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 90 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>