В Сирии завершается формирование штаба по возвращению беженцев

Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа

Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В настоящее время завершается формирование сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению беженцев, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Уже со следующей недели планируем организовать совместные заседания наших штабов в режиме видеоконференцсвязи", — отметил он в ходе заседания российского Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию САР.

"Предпринимая активные шаги по заключению соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в вопросах возвращения сирийских граждан к местам постоянного проживания, мы обязаны придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности", — подчеркнул генерал.

"Для сохранения высоких темпов решения гуманитарных вопросов и скорейшего возвращения беженцев на родину, ждем от международных организаций, ООН и стран-участниц переговоров в женевском формате активного подключения к проводимой работе", — сказал Мизинцев.

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