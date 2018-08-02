Боевики на юге Сирии разбиты, войска вышли на границу с Иорданией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские ВКС совместно с сирийскими правительственными войсками освободили от боевиков Южную зону деэскалации в Сирии и вышли на сирийско-иорданскую границу, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
Укрывавшиеся в этом районе под видом "умеренной оппозиции" отряды террористических группировок контролировали более 55% территории Южной зоны деэскалации.
"В этих условиях мирные жители через глав местных администраций обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой защитить их от бесчинств боевиков группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Лидеры отрядов "умеренной" оппозиции северо-восточных районов Южной зоны деэскалации выразили желание добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни под гарантии Российской Федерации", — рассказал Рудской.
Чтобы не допустить этого, пояснил генерал, террористы предприняли атаки на стремящиеся к миру населенные пункты, но совместными усилиями "умеренной оппозиции", правительственных войск Сирии и ВКС России бандформирования были разбиты.
Согласно приведенным им данным, в результате стремительного наступления правительственных войск свыше 160 членов бандформирований ИГ были окружены в районе Кусайры и сдались в плен.
"В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок "Шилка", 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", — сообщил Рудской.
По его словам, в освобожденных от террористов районах ведутся "мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти".
Вышли на границу
"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения (между Сирией и Израилем на Голанских высотах — ред.)", — сказал он.
Рудской напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.
Для защиты миротворческой миссии вдоль границы планируется установить восемь наблюдательных постов военной полиции Вооруженных сил России, а впоследствии передать их в ведение военнослужащих сирийских правительственных войск, сообщил он.
В Идлибе не спокойно
В этих условиях Минобороны России отмечает обострение обстановки в зоне деэскалации "Идлиб" (в нее входят провинция Идлиб с одноименным городом и части соседних провинций Алеппо, Латакии и Хама), куда свозят из других регионов страны непримиримых "оппозиционеров". Российские военные отмечают увеличение количества обстрелов боевиками из этой зоны позиций правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии.
"Только за последние 10 дней зафиксировано 84 подобных случая", — рассказал Рудской.
Отсюда же ведутся атаки с помощью беспилотников по российским военным объектам. Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля. "Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы", — отметил генерал.
Потребовали закрыть американскую базу
"Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают", — отметил Рудской.
Особую его обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев Рукбан, где находятся около 60 тысяч мирных граждан, среди которых укрываются террористы. "Данная ситуация требует незамедлительного решения", — объявил генерал.
"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в Рукбан, обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", — отметил он.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>