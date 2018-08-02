Лавров рассказал о работе по возвращению беженцев в Сирию

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что параллельно с решением вопроса возвращения беженцев в Сирию, остается добить террористов в районе Идлиба.
"Работа в самом разгаре, еще предстоит многое сделать и параллельно все-таки добить террористов, которые остаются, в частности, в районе Идлиба", — заявил министр журналистам.
Провинция Идлиб была захвачена боевиками запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.
В ходе интервью российским журналистам 26 июля президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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