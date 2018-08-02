Лавров рассказал о работе по возвращению беженцев в Сирию

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что параллельно с решением вопроса возвращения беженцев в Сирию, остается добить террористов в районе Идлиба.

По словам министра, заинтересованность в работе по возвращению беженцев в Сирию проявили Ливан, Иордания и Турция. С властями этих стран идут переговоры об обеспечении возвращения людей, а из Ливана уже выехали в Сирию несколько небольших групп. Кроме того, Россия ведет работу по линии ООН, в частности с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Работа в самом разгаре, еще предстоит многое сделать и параллельно все-таки добить террористов, которые остаются, в частности, в районе Идлиба", — заявил министр журналистам.

Провинция Идлиб была захвачена боевиками запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.

В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет Турция, являющаяся вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.

В ходе интервью российским журналистам 26 июля президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.