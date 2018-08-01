МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Россия готова поставлять в Сирию домостроительные комбинаты, позволяющие в короткие сроки производить широкий ассортимент железобетонных изделий, сообщил в среду представитель Минпромторга РФ Александр Толпаров.

"Одной из наиболее актуальных задач является восстановление разрушенных населенных пунктов, промышленных объектов, обеспечение местного населения, в том числе возвращающихся на родину, жильем и рабочими местами. Эти задачи могут быть решены через поставку в Сирию домостроительных комбинатов, позволяющих производить в сжатые сроки большие объемы и широкий ассортимент железобетонных изделий (плиты перекрытия, сваи, балки, стеновые панели, лестницы, фасады, ж/б блоки и т.д.), а также обеспечить потребности строительства инфраструктуры (дорожные плиты, электрические столбы, ж/д шпалы, мостовые опоры)", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Толпаров, оборудование специально переработано под сирийскую специфику, материалы и сейсмику, согласовано с Сирийской гильдией инженеров, является уникальным и обладает высокой степенью автоматизации, в том числе позволяет осуществлять дистанционную поддержку производства и мониторинг качества выпускаемых изделий.

Толпаров сообщил, что российские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению и строительству аэропортов, обеспечению безопасности, оснащению аэропортов средствами автоматизации управления воздушным движением (УВД) и командно-мониторинговыми центром.

"Поставка систем и средств УВД является стратегической задачей, реализация которой обеспечит дальнейшее продвижение российской высокотехнологичной продукции, а также построение на территории Сирии единой военно-гражданской системы контроля воздушного пространства с учетом наличия в регионе российских систем ПВО", — добавил Толпаров.

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