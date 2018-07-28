В Минобороны отчитались о ситуации с перемирием в Сирии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — два, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Идлиб — один, Хама — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенный пункт Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 88 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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