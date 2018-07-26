На юго-западе Сирии завершается ликвидация террористического очага

Главная улица поселка Альма, после освобождения от боевиков. Архивное фото

Главная улица поселка Альма, после освобождения от боевиков. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На юго-западе Сирии в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра завершается ликвидация террористического очага, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Завершается ликвидация опасного очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Дераа и Кунейтра", — сказал он на брифинге.

Кожин добавил, что в целом развитие ситуации в стране имеет тенденцию к улучшению.

Ранее было объявлено о локальном примирении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. По условиям соглашения, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Другие, отказавшиеся сложить оружие, смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб.

Выход боевиков начался в прошлую пятницу.

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