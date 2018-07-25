Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильская авиация атаковали в Сирии установку, выпустившую ранее в среду через границу два реактивных снаряда, сообщила армейская пресс-служба.
Военные не уточняют, кто произвел обстрел, который, по их версии, не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.
"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией", — говорится в пресс-релизе.
Перелетев через границу, обе ракеты, предположительно, упали в озеро Кинерет — крупнейший пресноводный водоем страны и популярное место отдыха.
Израильские военные, комментируя инцидент, ранее предположили, что сбитый ими самолет ВВС Сирии был либо фронтовым бомбардировщиком Су-24, либо истребителем-бомбардировщиком Су-22.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>