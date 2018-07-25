Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильская авиация атаковали в Сирии установку, выпустившую ранее в среду через границу два реактивных снаряда, сообщила армейская пресс-служба.

Военные не уточняют, кто произвел обстрел, который, по их версии, не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией", — говорится в пресс-релизе.

Перелетев через границу, обе ракеты, предположительно, упали в озеро Кинерет — крупнейший пресноводный водоем страны и популярное место отдыха.

Во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным израильских военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это является "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года. Дамаск утверждает, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.

Израильские военные, комментируя инцидент, ранее предположили, что сбитый ими самолет ВВС Сирии был либо фронтовым бомбардировщиком Су-24, либо истребителем-бомбардировщиком Су-22.

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