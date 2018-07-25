США ввели санкции за поставку электроники в Сирию

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия, говорится в заявлении американского минфина.

"Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований – структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия", — говорится в сообщении.

В списке граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний также ливанские, сирийские и одна китайская.

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