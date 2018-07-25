МИД сообщил, что США не реагируют на предложения по сирийским беженцам

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США пока воздерживают от комментариев по взаимодействию с Россией по вопросу гуманитарных проблем в Сирии, сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев.
"Отсутствует реакция американской стороны на заявление Минобороны о передаче ей предложений по возвращению на родину сирийских беженцев. Продолжаем добиваться встреч в администрации по сирийской гуманитарной теме", — отметил Бурцев.
По его словам, наиболее результативной остается работа на ливанском направлении. "Ливанские политические силы демонстрируют согласие в стремлении отправить беженцев назад", — заявил дипломат на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев в Сирию.
"В ходе состоявшихся в МИД Иордании контактов инициатива России поддержана и отмечено, что действия Москвы заслуживают самой высокой оценки. При этом в соответствии c поручением Межведомственного координационного штаба активизирована работа по возвращению сирийских беженцев на родину на иорданском направлении", — рассказал дипломат.
"Представители МИД Иорданского королевства отметили, что в ближайшей перспективе в Сирию могут вернуться порядка 350-400 тысяч сирийских беженцев, что на порядок выше ранее заявленной цифры", — отметил он.
"В целом, с Ливаном, Иорданией и Турцией прорабатывается в рабочем порядке создание оперативных штабов по координации возвращения сирийских беженцев на родину", — сказал он.
Бурцев отметил, что "продолжаются рабочие контакты по выработке порядка организации работы и формированию единого регламента взаимодействия создаваемых оперативных штабов с Межведомственным координационным штабом".
"Что касается европейского направления, то настроения разноплановые", — констатировал Бурцев.
"Продолжаются контакты с греческой стороной по проблеме возвращения в Сирию временно находящихся там сирийских граждан", — сказал Бурцев.
"Проведены переговоры с миграционной службой Швеции. На данный момент Швеция не меняет своей политики, предусматривающей интеграцию сирийцев в шведское общество", — проинформировал он.
По его словам, в швейцарских властных структурах заявлено о стремлении находящихся там беженцев из Сирии к скорейшей интеграции в швейцарское общество вслед за получением статуса беженца, что предоставляет право на трудоустройство и соцобеспечение.
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