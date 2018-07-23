Лавров, Герасимов и Нетаньяху обсудили ситуацию на границе Израиля с Сирией

Израильский солдат и танк на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

Израильский солдат и танк на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча состоялась в понедельник в Западном Иерусалиме.

В ходе беседы были "подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года", — говорится в сообщении.

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