Лавров, Герасимов и Нетаньяху обсудили ситуацию на границе Израиля с Сирией

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась в понедельник в Западном Иерусалиме.
В ходе беседы были "подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года", — говорится в сообщении.
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