МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
Отмечается, что в результате удара был нанесен только материальный ущерб.
Не в первый раз
Израильские военные регулярно наносят удары по территории соседнего государства. Так, 16 июля позиции сирийской армии подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.
За несколько дней до этогосирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали авиабазу "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. Системы противовоздушной обороны отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет.
Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию об их возможной причастности к инциденту.
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