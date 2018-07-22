Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в сирийском Масьяфе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Военный объект в Масьяфе стал целью для воздушной агрессии Израиля", — пишет агентство.

Отмечается, что в результате удара был нанесен только материальный ущерб.

Не в первый раз

Израильские военные регулярно наносят удары по территории соседнего государства. Так, 16 июля позиции сирийской армии подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.

В ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.

За несколько дней до этогосирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали авиабазу "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. Системы противовоздушной обороны отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию об их возможной причастности к инциденту.

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